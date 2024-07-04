Десятки экспертов боятся, что "мост в НАТО" для Украины может обернуться угрозами

Десятки экспертов в области внешней политики призвали членов НАТО не продвигать вопрос членства Украины на саммите в Вашингтоне, потому что, по их убеждению, это поставит под угрозу США и союзников и развалит коалицию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico, которое ознакомилось с содержанием письма экспертов

Детали: По словам экспертов, если Украину примут в НАТО, и Россия нападет на Украину в будущем, то придется применять статью 5, которая призывает союзников защищать члена Альянса, на которого напали.

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Издание подчеркивает, что акцентирование на статье 5 является распространенным среди тех, кто выступает против членства Украины, но такая публичная позиция более 60 аналитиков позволяет взглянуть на аргументы, которые, вероятно, будут звучать во время трехдневного саммита, который начинается 9 июля.

"Чем ближе НАТО приближается к тому, чтобы пообещать, что Украина присоединится к Альянсу после окончания войны, тем больший стимул для России продолжать войну... Вызовы, которые создает Россия, могут быть решены без привлечения Украины в НАТО", − считают авторы письма.

По их мнению, продвижение Украины к членству в НАТО может иметь обратные последствия − в частности, может превратить Украину "в место длительного противостояния между двумя ведущими ядерными державами мира" и сыграть на руку российскому лидеру Владимиру Путину.

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Инициаторами письма выступили Уильям Ругер, президент Американского института экономических исследований, и Стивен Вертхайм, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

В то же время сообщается, что другие аналитики не согласны с этим. На прошлой неделе исследователи RAND Corp. написали, что союзники выиграли бы, если бы на саммите предложили Украине четкие условия ее будущего членства. Атлантический совет также настаивает на членстве Украины в НАТО, указывая, что это доказало бы Киеву, что поддержка Запада не пошатнется.

Издание отмечает, что аналитики и профессора колледжей не являются теми, кто принимает политические решения относительно НАТО, но они часто вносят свой вклад во внешнеполитические дебаты, пишут аналитические статьи и проводят дискуссии − особенно накануне и во время крупных событий, таких как предстоящий саммит.

Администрация Байдена воздерживается от поддержки немедленного членства Киева, но несколько высокопоставленных чиновников недавно заявили, что во время саммита Украине предложат "мостик" в Альянс.

Предыстория:

Накануне стало известно, что союзники в НАТО достигли согласия в вопросе финансирования на военную помощь для Украины в следующем году в размере 40 млрд евро.

Недавно СМИ также сообщили, что на юбилейном 75-м саммите НАТО в Вашингтоне объявят о создании новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировки для Украины" (NSATU).

Кроме того, обсуждается создание должности спецпредставителя в Киеве для контроля за международной координацией поставок оружия и учений для украинских Вооруженных сил под эгидой НАТО.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что надеется на закрепление в решении Вашингтонского саммита НАТО формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.

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