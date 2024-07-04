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Байден после дебатов с Трампом прошел медосмотр

Ирина Балачук, Иванна КостинаЧетверг, 4 июля 2024, 11:19
Байден после дебатов с Трампом прошел медосмотр
Джо Байден. Фото из Facebook

Президент США Джо Байден сообщил, что после дебатов прошел медицинский осмотр и чувствует себя хорошо.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico, которое общалось с 3 лицами, знакомыми с ходом дискуссии

Детали: Байден в среду вечером встречался с более 20 губернаторам-демократам на частной встрече. Один из присутствующих спросил президента о его физическом состоянии.

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На это Байден сказал, что в последние дни прошел обследование и заверил, что остается в добром здравии, постучав для эффекта по дереву, как утверждают двое собеседников издания, пожелавших остаться анонимными.

Politico акцентирует, что это заявление на поспешно организованной встрече с губернаторами в Белом доме прозвучало через несколько часов после того, как пресс-секретарь Карин Жан-Пьер обошла прямые вопросы журналистов о том, проходил ли Байден обследование после дебатов.

"Президент проходит регулярные ежегодные медицинские осмотры, которые мы публикуем в виде подробного отчета. Мы собираемся продолжать это делать", − заявила пресс-секретарь.

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По словам человека, знакомого с расписанием президента, заявление Байдена касалось короткого осмотра врачом Белого дома в последующие дни после дебатов в связи с длительными симптомами простуды. Собеседник добавил, что осмотр был коротким и не включал никаких серьезных анализов.

Также сообщается, что во время встречи двое губернаторов-демократов − Мишель Лужан Гришем из Нью-Мексико и Джанет Миллз из Мэна − выразили Байдену беспокойство, сможет ли он все еще победить в их штатах, где преобладают республиканцы, описав их как конкурентные. В 2020 году Байден победил в Нью-Мексико с отрывом в 11 процентных пунктов, а в штате Мэн − с отрывом в 9 процентных пунктов.

Издание отмечает, что встреча с губернаторами знаменует собой последние усилия Байдена, направленные на сохранение жизнеспособности его кандидатуры, которая находится в затруднительном положении.

Предыстория:

  • Результаты еще двух опросов общественного мнения в США показали, что бывший президент Дональд Трамп нарастил отрыв от действующего главы Белого дома Джо Байдена до 6 процентных пунктов – самый большой его отрыв в случае обоих опросов.
  • СМИ сообщали, что Байден якобы непублично допустил выход из гонки в США, если не убедит общественность в ближайшие дни в своей готовности работать еще один срок после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.
  • Также неофициально стало известно, что десятки демократов в Палате представителей США рассматривают возможность подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену снять свою кандидатуру с избирательной гонки.
  • Однако в среду Джо Байден заверил, что не снимается с выборов.

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Темы: БайденСШАздоровье
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