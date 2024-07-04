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Зеленский ответил на предложение Орбана о прекращении огня: Не доверяем Путину

Ирина Балачук, Иванна КостинаЧетверг, 4 июля 2024, 12:38
Зеленский ответил на предложение Орбана о прекращении огня: Не доверяем Путину
Президент Владимир Зеленский и премьер Венгрии Виктор Орбан. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский на предложение от премьера Венгрии Виктора Орбана во время его визита в Украину о безотлагательном перемирии заявил, что Украина не доверяет главе страны-агрессора России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Bloomberg TV

Детали: Зеленский подчеркнул, что нельзя просто говорить о прекращении огня, нужен план.

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Прямая речь украинского президента: "Мы в принципе не можем доверять Путину, потому что для нас он убийца и агрессор. Важно, что Венгрия признает, что Россия − агрессор, что признает территориальную целостность и суверенитет Украины".

Детали: Зеленский напомнил, что Украина имела "сотни встреч" еще со времен Минских соглашений с договоренностями о перемирии и Россия все это срывала.

"Поэтому только если это будет на международной понятной площадке в присутствии стран, лидеров, которым доверяют. Они имеют разные мнения относительно этапов окончания этой войны, но мы все должны быть на одной стороне, мы должны доверять друг другу", − пояснил президент.

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Также, по его словам, должно быть понимание, что Россия не будет использовать прекращение огня для накопления техники на оккупированной территории Украины, в то время как Украина, будучи связанной условиями перемирия, не будет останавливать ее своими ударами.

Предыстория:

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что Зеленский в разговоре отверг предложенное им "перемирие" Украины с Россией с замораживанием текущей линии фронта.
  • Венгерский лидер во время визита в Киев заявил, что продвигал идею неотложного перемирия, которая есть во всех пророссийских "мирных планах", но не стал настаивать на ней.
  • По словам Орбана, президент Украины заявил, что сомневается в логике плана Орбана и не поддерживает его, поскольку у Украины плохой опыт попыток перемирия с Россией.
  • Подобные перемирия "не были хорошими для Украины", пересказал его слова Орбан.
  • Напомним, также стало известно, что после завершения встречи лидеров в Киеве глава МИД Венгрии позвонил российскому главе МИД Сергею Лаврову.

Подробно о визите Орбана в Украину читайте в статье "Перемирие" с мнением о Кремле

Темы: ЗеленскийОрбанперемирие
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