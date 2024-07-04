Зеленский объяснил, почему сложно на фронте: 14 бригад резерва стоят без оружия

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается сложно, потому что оружие, обещанное партнерами, поступает очень медленно, и резервные бригады просто не имеют, чем воевать.

Источник: президент в интервью Bloomberg

Прямая речь Зеленского: "Это не патовая ситуация, это просто проблемная ситуация. Пат − это безысходность, а проблема... Проблему можно решить, если есть желание и есть инструменты. У нас есть желание. А инструменты... не пришли, как говорится.

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То есть у нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв. У нас стоит 14 бригад не укомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, говорили, что пакеты должны приходить, но они идут медленно".

Детали: Зеленский добавил, что Украина благодарна Конгрессу США за поддержку, но оружие все же должно прийти, чтобы ситуация на фронте могла измениться.

На вопрос, когда мир может увидеть контрнаступление Украины, президент отмечал, что это трудно спрогнозировать.

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"Мы не может просто говорить о контрнаступательных действиях. Нам сегодня надо защитить то, что у нас есть. Мы хотим контрнаступательные действия тогда, когда мы готовы. Мы готовы тогда, когда поступает оружие. Его сегодня нет", − сказал Зеленский.

"(Когда будет контрнаступление − ред.) все зависит. Оно сразу будет, когда у нас будет все оборудование, за которое Конгресс проголосовал и которое поддержали европейские лидеры. А график − я не знаю. Никто не знает", − подытожил президент.