Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Президент Украины Владимир Зеленский считает Андрея Ермака одним из самых мощных менеджеров в своей команде и называет сообщения о слишком большом влиянии руководителя ОП дезинформацией.

Источник: глава государства в интервью для Bloomberg

Прямая речь: "Все это работает, чтобы атаковать меня. Россия запускала очень много различной дезинформации, что не я решаю, а решают какие-то теневые люди. Что президент не контролирует партию или не имеет влияния на тех или иных министров и тому подобное.

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Я не хочу иметь влияние. Есть закон. Я президент согласно украинскому законодательству. Ермак - мощный менеджер. Я его уважаю за результат. Он делает то, что говорю ему я, и он выполняет эти задачи".

Детали: Зеленский заявил, что "бить по команде президента" является стратегией тех, кто им не доволен (и это не только россияне).

Глава государства добавил, что попытки уничтожения его - это один из планов оккупации Украины.

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Прямая речь: "Слабый президент Украины - это возможность оторвать от Украины половину территории, это возможность Украину остановить по дороге к вступлению в Европейский Союз, возможность закрыть мне рот, это возможность иметь другого человека во главе Украины, который не будет иметь влияния на те или иные общества".

Знать больше: Андрей Первозванный. Как Ермак стал главным человеком для Зеленского