Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 июля 2024, 13:36
Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я
Андрей Ермак, Владимир Зеленский. фото Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский считает Андрея Ермака одним из самых мощных менеджеров в своей команде и называет сообщения о слишком большом влиянии руководителя ОП дезинформацией.

Источник: глава государства в интервью для Bloomberg

Прямая речь: "Все это работает, чтобы атаковать меня. Россия запускала очень много различной дезинформации, что не я решаю, а решают какие-то теневые люди. Что президент не контролирует партию или не имеет влияния на тех или иных министров и тому подобное.

Реклама:

Я не хочу иметь влияние. Есть закон. Я президент согласно украинскому законодательству. Ермак - мощный менеджер. Я его уважаю за результат. Он делает то, что говорю ему я, и он выполняет эти задачи".

Детали: Зеленский заявил, что "бить по команде президента" является стратегией тех, кто им не доволен (и это не только россияне).

Глава государства добавил, что попытки уничтожения его - это один из планов оккупации Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Слабый президент Украины - это возможность оторвать от Украины половину территории, это возможность Украину остановить по дороге к вступлению в Европейский Союз, возможность закрыть мне рот, это возможность иметь другого человека во главе Украины, который не будет иметь влияния на те или иные общества".

Знать больше: Андрей Первозванный. Как Ермак стал главным человеком для Зеленского

Темы: Андрей ЕрмакЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Затонул один из самых современных кораблей ВМС Ирана

видеоISW: у украинских военных есть технологическая инновация, которая ослабит давление на ПВО

В нескольких городах Франции начались беспорядки

обновленоЭтой ночью страну атаковали несколько групп крылатых ракет

фотоОрбан прибыл в Пекин

Во Франции сенсационно выигрывают левые, ультраправые лишь третьи – экзитполл

Все новости...
Андрей Ермак
Продюсер президента. Как Ермак стал незаменимым для Зеленского. Аудиоверсия
Андрей Первозванный. Как Ермак стал главным человеком для Зеленского
Ермак "открестился" от Тищенко: Такое поведение несовместимо со статусом народного депутата
Последние новости
09:50
Один из пролетевших мимо Земли астероидов имел собственного спутника – ученые
09:48
Евро-2024Саутгейт обвинил английские СМИ в сливе информации о тактике сборной
09:20
Цены на нефть упали из-за ослабления геополитического напряжения на Ближнем Востоке
09:11
Восстановление городов и "модернист" Зеленский. В каких городах мы будем жить после войны
08:55
Спикер Джонсон встретится с Зеленским во время саммита НАТО
08:48
Россияне за сутки более 50 раз штурмовали Покровское направление - Генштаб
08:20
Премьер Франции уйдет в отставку
08:13
легкая атлетикаЕще один мировой рекорд: На этапе Бриллиантовой лиги установили новый топ-результат в беге на 1500 метрів
08:06
Результаты выборов во Франции: левые заняли первое место, ультраправые стали третьими
08:01
Ночью над Украиной сбили 3 из 6 ракет
Все новости...
Реклама:
Реклама: