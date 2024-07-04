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Британская разведка выяснила, как Россия вывозит полезные ископаемые с оккупированных частей Украины

Иванна Костина, Анастасия ПроцЧетверг, 4 июля 2024, 14:47
Британская разведка выяснила, как Россия вывозит полезные ископаемые с оккупированных частей Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

По данным Британской разведки, Россия вывозит через Керченский мост полезные ископаемые и минералы с временно оккупированных территорий Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Как утверждают в британском ведомстве, украинская власть уже неоднократно обращала внимание на этот грабеж.

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"Железная руда, уголь, титан, уран, марганец, золото и литий присутствуют в Украине, почти наверняка их залежи являются желанной целью для России, которая также ищет пути обескровить украинскую экономику, лишая ее доступа к ресурсам и разрушая инфраструктуру", – говорится в обзоре.

Как утверждает британская разведка, одной из причин того, что Россия пытается улучшить транспортную инфраструктуру на оккупированных частях Украины является то, что она хочет добыть побольше украинских минералов.

В частности, в ведомстве вспомнили заявления оккупантов о якобы продолжающемся улучшении и строительстве дорожной и железнодорожной инфраструктуры в Запорожской области с целью связать регион с Россией. Аналитики говорят, что это служит не только военной цели, но и вывозу зерна и минералов.

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В качестве примера в обзоре приводят добычу железной руды и ее вывоз в районе Днепрорудного в Запорожской области.

"Поезда едут через Крым и Керченский мост в Россию. Эта активность не лишена риска, поскольку поезда едут через районы, где наблюдается высокая активность украинских партизан", – говорится в обзоре.

В предыдущем обзоре разведка Британии утверждала, что в России прибегают к правовому преследованию мигрантов, в основном из Центральной Азии, чтобы заставить их вступить в вооруженные силы и воевать в Украине.

Также разведка оценила риски для российского правительства в связи с практикой отправлять заключенных на войну против Украины.

Темы: разведкаВеликобританияКрым
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