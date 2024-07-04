Кулеба оценил назначение премьера Эстонии на пост главы дипломатии ЕС: Это прорыв

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает "прорывом" назначение главы эстонского правительства Каи Каллас на должность главы дипломатии ЕС.

Источник: Кулеба в интервью ELTA Zoomas, его цитирует LRT

Прямая речь: "Назначение премьер-министра Эстонии на должность высокого представителя ЕС - это прорыв, особенно в контексте угроз с востока ... Три года назад, я думаю, было бы трудно представить, что представитель страны бывшего Советского Союза может стать верховным представителем по вопросам внешней политики".

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Детали: По словам Кулебы, это свидетельствует об одном: ЕС не прячется и не пытается быть мягче в отношении российской угрозы.

"Наоборот, он готов принять вызов с силой, с мужеством, с принципиальностью", - констатировал украинский министр.

Он добавил, что Украина будет следить за окончательными решениями и дебатами в Европарламенте по назначению нового руководства институтов ЕС.

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