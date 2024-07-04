Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Кулеба оценил назначение премьера Эстонии на пост главы дипломатии ЕС: Это прорыв

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоЧетверг, 4 июля 2024, 17:16
Кулеба оценил назначение премьера Эстонии на пост главы дипломатии ЕС: Это прорыв
Кая Каллас и Дмитрий Кулеба. фото из соцсети Х

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает "прорывом" назначение главы эстонского правительства Каи Каллас на должность главы дипломатии ЕС.

Источник: Кулеба в интервью ELTA Zoomas, его цитирует LRT

Прямая речь: "Назначение премьер-министра Эстонии на должность высокого представителя ЕС - это прорыв, особенно в контексте угроз с востока ... Три года назад, я думаю, было бы трудно представить, что представитель страны бывшего Советского Союза может стать верховным представителем по вопросам внешней политики".

Реклама:

Детали: По словам Кулебы, это свидетельствует об одном: ЕС не прячется и не пытается быть мягче в отношении российской угрозы.

"Наоборот, он готов принять вызов с силой, с мужеством, с принципиальностью", - констатировал украинский министр.

Он добавил, что Украина будет следить за окончательными решениями и дебатами в Европарламенте по назначению нового руководства институтов ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте о том, чего ждать от Каи Каллас во главе дипломатии ЕС, в статье "Европейской правды".

А также о том, как в ЕС делили должности и выбирали новое руководство на пять лет.

Темы: МИДЕСЭстонияКулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams

ISW: Россия хочет снять с себя ответственность за обстрел "Охматдета" 

Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским

В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"

Орбан после встречи с Путиным направил ЕС циничное письмо о "мире для Украины"

обновленоМассированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170

Все новости...
МИД
Украина будет в трех шагах к членству в ЕС после завершения переговоров о вступлении – Кулеба
Залужный завершает подготовку к работе в Британии - Кулеба
МИД Украины: В результате железнодорожной катастрофы в Чехии погибли две украинки
Последние новости
10:09
фото, видео Посольство России в Праге облили "кровью"
09:55
Ракетный удар по Кривому Рогу: в РГА рассказали о состоянии 28 раненых
09:52
В новой группе Орбана говорят, что разные позиции по России для них не проблема
09:38
Евро-2024Сборная Испании — сборная Франции: анонс первого полуфинала ЧЕ
09:32
После удара по "Охматдету" ВООЗ ожидает роста количества погибших из-за атак РФ на медучреждения - NYT
09:29
Разбор завалов "Охматдета": спасатели добрались до подвала
09:24
США дадут второй кредит Польше на $2 млрд для модернизации войска
09:14
Жители крупнейших региональных рынков новых легковушек приобрели меньше автомобилей, чем в прошлом году
08:51
Зеленский проинформировал Трюдо об ударе по "Охматдету" и потребности Украины в ПВО
08:36
Россияне увеличили количество атак на Купянском направлении, на Покровском отбито 43 штурма
Все новости...
Реклама:
Реклама: