СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всего через несколько дней после визита в Киев собрался с визитом в Москву.

Источник: "Европейская правда"; сообщение журналиста VSquare и Direkt36 Саболч Пани, который освещает Центрально-Восточную Европу

Детали: Журналист отметил, что Виктор Орбан отправится в Москву 5 июля - всего через несколько дней после поездки в Киев, где он предлагал Украине согласиться на выгодное РФ прекращение огня.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который отсутствовал в делегации Орбана в Киеве и считается благосклонным к России министром, тоже поедет в РФ, по словам журналиста.

Тим часом керівник пресслужби прем'єр-міністра Угорщини повідомив, що Орбан візьме участь у саміті Організації тюркських держав в Азербайджані 5 і 6 липня.

Востаннє прем'єр-міністр Угорщини зустрічався з Путіним у жовтні минулого року в Пекіні на форумі "Один пояс, один шлях", куди він приїхав як єдиний політик ЄС.

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Теперішня зустріч відрізняється тим, що 1 липня Угорщина офіційно почала головувати в Раді Європейського Союзу. Тобто Орбан зустрінеться з Путіним як керівник головуючої в ЄС держави.

Угорські ЗМІ підкреслюють, що такій зустрічі, як і візиту до Києва, передує тривала організаційна робота, тому Орбан уже міг знати, що відвідає Путіна цього тижня, коли вів переговори із Зеленським. На відомо, говорив він про свої плани українському президенту чи ні.

Угорський лідер під час візиту до Києва заявив, що просував ідею невідкладного перемир'я, яка є у всіх проросійських "мирних планах", але не став наполягати на ній.

За словами Орбана, президент України заявив, що сумнівається у логіці плану Орбана і не підтримує його, оскільки Україна має поганий досвід спроб перемир’я з Росією.

Нагадаємо, також стало відомо, що після завершення зустрічі лідерів у Києві очільник МЗС Угорщини зателефонував російському главі МЗС Сергєю Лаврову.

Детально про візит Орбана в Україну читайте у статті "Перемир’я" з думкою про Кремль.