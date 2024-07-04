Россия нанесла удар по порту в Черноморске: погиб 1 человек, еще 7 ранены

Российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской портовой инфраструктуре в городе Черноморск Одесской области, в результате чего погиб один человек и еще семь получили ранения.

Источник: сообщение руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука

Прямая речь Кипера: "Враг нанес ракетный удар по Одесскому району. Под ударом - гражданская портовая инфраструктура. В результате ракетной атаки один гражданский погиб, еще 7 ранены".

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Детали: Кипер также сообщил, что есть повреждения портовых сооружений и административно-бытовых помещений.

Плетенчук указал, что удар был нанесен по Черноморску. "Сегодня Россия в очередной раз ударила по гражданской портовой инфраструктуре", - написал он.