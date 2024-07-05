"Хезболла" запустила по Израилю 200 ракет и беспилотники

В четверг ливанская группировка "Хезболла" осуществила мощный ракетный удар и атаку беспилотниками по Израилю и пригрозила новыми ударами в ответ на ликвидацию одного из своих главарей.

Источник: Reuters, The Times of Israel

Детали: "Хезболла" заявила, что запустила более 200 ракет и рой беспилотников по 10 израильским военным объектам в ответ на ликвидацию Израилем командира "Хезболлы" Мохаммеда Насера на юге страны в среду. Он был одним из самых высоких ликвидированных командиров "Хезболлы".

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Израильские военные заявили, что обнаружили около "200 снарядов и более 20 подозрительных воздушных целей, которые пересекали территорию Израиля из Ливана", некоторые из них были перехвачены израильскими средствами противовоздушной обороны и истребителями.

Во время массированной атаки со стороны "Хезболлы" погиб израильский военнослужащий, 38-летний майор запаса Итай Галеа. Он был заместителем командира роты и "погиб в бою на севере Израиля".

Израильская служба скорой помощи сообщила, что пострадавших среди гражданских нет. В ЦАХАЛ заявили, что в результате перехвата беспилотников и падения осколков возникли пожары.

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Израильские военно-воздушные силы заявили, что "нанесли удары по военным структурам "Хезболлы" в районах Рамье и Хула", - речь идет о двух деревнях на юге Ливана.

Представитель "Хезболлы" Хашем Сафиддин, выступая на мероприятии в Бейруте, посвященном памяти Насера, заявил, что его группировка расширит удары по израильским целям.