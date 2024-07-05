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На Покровском и Торецком направлениях ситуация напряженная – Генштаб

Ольга ГлущенкоПятница, 5 июля 2024, 01:12
На Покровском и Торецком направлениях ситуация напряженная – Генштаб
иллюстративное фото с facebook-страницы Генштаба

За минувшие сутки на фронте произошло 130 боевых столкновений Сил обороны с врагом, напряженной остается ситуация на Покровском и Торецком направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа 4 июля

Детали: С начала суток произошло 130 боевых столкновений.

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На Харьковском направлении оккупанты в течение прошлого дня при поддержке авиации совершили 18 атак вблизи Сотницкого Казачка, Глубокого, Липцов и Волчанска.

Подразделения Сил обороны успешно отбили 14 штурмовых действий противника, еще четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 128 оккупантов погибшими и ранеными, уничтожены артиллерийская система, два танка, шесть ББМ и шесть автомобилей. Кроме того, поражены 43 укрытия личного состава и одно место хранения боеприпасов.

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Четыре раза враг атаковал позиции украинских военных на Купянском направлении в районах Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки. По данным Генштаба, успеха не имел.

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз пытались продвинуться вблизи Грековки, Макеевки и Тернов. Защитники Украины отбили 13 атак врага, еще один бой продолжается вблизи Невского.

На Северском направлении враг восемь раз совершил атакующие действия в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. Четыре атаки не имели успеха, еще четыре - продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты совершили 14 штурмовых действий в районах Калиновки, Григорьевки и Клещеевки. 11 атак для врага завершились безуспешно, продолжаются три боестолкновения.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 18 раз безуспешно атаковали вблизи Северного, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 33. Захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников Украины вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой, Евгеновки и Яснобродовки. Нашими воинами отражено 23 вражеские атаки, 10 боевых столкновений еще продолжаются.

Предыдущие потери агрессора здесь составили 234 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожены танк и боевая бронированная машина.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 10 боевых столкновений. Оккупанты пытались безуспешно продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Парасковеевка. Девять атак отбиты, еще одна - продолжается.

На Времовском направлении за 4 июля агрессор семь раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного и Макаровки. Украинские воины остановили шесть вражеских атак, еще одна атака продолжается.

На Ореховском направлении произошло две атаки врага в районах Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении две попытки врага захватить позиции украинских воинов в районе Крынок потерпели неудачу.

Темы: Генштабвойна
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