Путин неприкрыто требует капитуляции Украины для прекращения огня – ISW
Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что правитель России Владимир Путин отвергает любые переговорные возможности по прекращению огня и уже неприкрыто требует фактической капитуляции Украины.
Источник: ISW
Детали: Путин прямо отверг участие РФ в любых значимых переговорах по соглашению о прекращении огня, вместо этого требуя "необратимой" "демилитаризации" Украины как предпосылки для прекращения огня.
Аналитики отмечают, что, таким образом, Путин требует от Украины фактической капитуляции для прекращения огня.
Путин прокомментировал перспективы прекращения огня в Украине путем переговоров на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане (Казахстан) 4 июля, но вместо того, чтобы предложить свой типичный притворный интерес к таким переговорам, он прямо отверг любой переговорный процесс по прекращению огня.
Правитель Кремля неоднократно изображал Запад как своего вероятного партнера по переговорам по соглашению о прекращении огня, чтобы побудить Запад к уступкам в вопросе украинского суверенитета, но Путин, в частности, отверг все стороны-посредники в заключении соглашения между Украиной и Россией.
Он также отверг Верховную Раду как возможное контактное лицо для переговоров, несмотря на то, что ранее утверждал, что она является единственным легитимным украинским органом, с которым Россия может вести переговоры.
Эксперты подводят итоги: "Теперь Путин назвал все украинские органы власти нелегитимными или непригодными для переговоров и отклонил идею участия третьих сторон в переговорах, фактически отвергнув любой реальный процесс полноценных переговоров по соглашению о прекращении огня.
Вместо этого он отметил свое требование к Украине о прекращении огня".
Кроме того, Путин выдвинул основным требованием "демилитаризацию" Украины как главную предпосылку соглашения о прекращении огня.
ISW продолжает оценивать, что Россия воспользуется передышкой для восстановления и расширения своих сил и дальнейшей мобилизации своей оборонно-промышленной базы для будущей агрессии, направленной на уничтожение Украинского Государства.
По мнению аналитиков, отказ Путина от любого соглашения о прекращении огня без капитуляции Украины еще больше иллюстрирует, что он уверен в своей оценке, что Россия может достичь победы, продолжая ползучее продвижение в Украине. То есть он делает ставку на войну на истощение без поддержки Украины Западом.
Ключевые выводы ISW за 4 июля:
- Путин недвусмысленно отверг участие России в любых содержательных переговорах по соглашению о прекращении огня, вместо этого требуя "необратимой" "демилитаризации" Украины как предпосылки для любого соглашения о прекращении огня. Таким образом, он требует от Украины фактической капитуляции как условие прекращения огня.
- Как сообщается, сотрудники ФСБ России задержали командира 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Гордилова 3 июля по обвинению в мошенничестве после сообщений о том, что бригада понесла большие потери на Харьковском направлении в июне 2024 года.
- Путин поддержал усилия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по расширению своего присутствия в Центральной Азии и, вероятно, будет использовать усиление присутствия ШОС как один из рычагов для расширения российского влияния в регионе.
- Министерство обороны США объявило о закупке перехватчиков противовоздушной обороны американского производства на сумму 2,2 миллиарда долларов и о предоставлении Украине пакета помощи на сумму 150 миллионов долларов 3 июля.
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Кременной, Авдеевки и Донецка.
- Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 4 июля, что около 190 000 россиян подписали контракты на военную службу в течение первых шести месяцев 2024 года.