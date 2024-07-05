Боррель заявил, что Орбан едет в Москву не от имени Совета ЕС − это исключительно двусторонние отношения стран

Визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву происходит не в рамках председательства Венгрии в Совете ЕС, поездка будет исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Источник: "Европейская правда"

Детали: С 1 июля по 31 декабря Венгрия является государством-членом ЕС, которое председательствует в Совете Евросоюза на ротационной основе.

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Прямая речь Борреля: "Это не предусматривает никакого внешнего представительства ЕС, за которое отвечает президент Европейского Совета на уровне глав государств или правительств, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности на уровне министров".

Детали: Он подчеркнул, что Орбан не получил никакого мандата от Совета ЕС на визит в Москву.

"Позиция ЕС относительно захватнической войны России против Украины отражена во многих выводах Европейского Совета. Эта позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, премьер-министр Венгрии не представляет ЕС ни в какой форме", − заявил Боррель.

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Детали: Он также напомнил, что Международный уголовный суд предъявил Путину обвинения и выдал ордер на арест за его роль в принудительной депортации детей из Украины в Россию.

Предыстория:

О том, что Виктор Орбан всего через несколько дней после посещения Киева собрался с визитом в Москву, стало известно накануне из сообщений источников в СМИ. Правительство Венгрии официально эту информацию по состоянию на сейчас не подтвердило.

Глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что у Венгрии нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.

Орбан также признал, что председательство в Совете ЕС не дает Венгрии мандата для продвижения мира в Украине.

Детали в статье: Что стоит за поездкой Орбана в Москву после встречи с Зеленским