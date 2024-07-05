Орбан уже прилетел в Москву, говорит, что это "миротворческая миссия"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан днем 5 июля прибыл в Москву, его пресс-служба назвала поездку "миротворческим" визитом.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu, Орбан в Facebook
Прямая речь Орбана: "После Киева в Москву. Второй этап миротворческой миссии".
Детали: Он также опубликовал фото из правительственного терминала "Внуково" на фоне большой надписи "Москва".
Стоит отметить, что на это фото пресс-служба Орбана добавила логотип венгерского председательства в ЕС, несмотря на то, что в Брюсселе отметили, что Орбан во время своей поездки представляет исключительно собственную страну.
По словам спикера правительства Берталана Хаваши, Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии" и встретится с правителем России Владимиром Путиным.
Также журналисты отследили, что самолет Airbus 604, который венгерский премьер часто использует для поездок за границу, вылетел из Венгрии сразу после его утреннего интервью и приземлился в московском аэропорту "Внуково".
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Предыстория:
- Слухи о возможности визита Орбана в Москву появились еще в четверг и вызвали бурную реакцию, поскольку в настоящее время Венгрия является председательствующей страной в Совете ЕС.
- Президент Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что у Орбана нет мандата от ЕС на эту поездку.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также отметил, что визит венгерского премьера происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, а не председательства в Совете ЕС.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил надежду, что слухи о визите Орбана в Москву после его визита в Киев все же неправда.