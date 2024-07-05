Орбан уже прилетел в Москву, говорит, что это "миротворческая миссия"

Виктор Орбан в Москве. Фото из Facebook

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан днем 5 июля прибыл в Москву, его пресс-служба назвала поездку "миротворческим" визитом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu, Орбан в Facebook

Прямая речь Орбана: "После Киева в Москву. Второй этап миротворческой миссии".

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Детали: Он также опубликовал фото из правительственного терминала "Внуково" на фоне большой надписи "Москва".

Стоит отметить, что на это фото пресс-служба Орбана добавила логотип венгерского председательства в ЕС, несмотря на то, что в Брюсселе отметили, что Орбан во время своей поездки представляет исключительно собственную страну.

По словам спикера правительства Берталана Хаваши, Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии" и встретится с правителем России Владимиром Путиным.

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Также журналисты отследили, что самолет Airbus 604, который венгерский премьер часто использует для поездок за границу, вылетел из Венгрии сразу после его утреннего интервью и приземлился в московском аэропорту "Внуково".

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