Во Франции задержан главарь харьковской банды "Залютинских"
При сотрудничестве украинских полицейских и жандармерии во Франции задержали и арестовали главаря банды "Залютинских".
Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции, собеседник УП в правоохранительных органах
Дословно ДСР: "Группировка специализировалась на угоне авто и имущественных преступлениях на территории лазурного побережья Франции. В Украине же банда до полномасштабного вторжения "отжимала" бизнес у жителей Харьковской области.
Для задержания участников преступной группы работники Департамента стратегических расследований, Главного следственного Управления Нацполиции и Французской Жандармерии провели совместные мероприятия на территории обеих стран. Лидер и участники преступной организации задержаны".
Детали: В сообщении не указано имя главаря, но по данным "Украинской правды", речь идет о Леониде Митрове.
По данным следствия, после февраля 2022 года участники преступной организации "Залютинские" переориентировали свою деятельность за пределы страны. До этого сфера их преступного влияния распространялась на территорию Харьковской области: угрозами и насилием они заставляли людей переписывать имущество или свои доли в бизнесе на криминалитет. Бандиты создавали для фермеров или предпринимателей невыносимые условия ведения бизнеса, а потом сами же предлагали эти проблемы решать за отдельную плату.
Отмечается, что участников банды неоднократно задерживали правоохранители за совершение различных преступлений. К прибору, в одном из эпизодов злоумышленники требовали с фермера 700 000 долларов и переписать часть бизнеса.
В 2021 году полицейские задержали членов банды в центре Харькова - сейчас это дело находится в суде. Другие участники "Залютинских", в отношении которых следственные действия продолжаются, находятся за пределами Украины и объявлены в международный розыск.
В частности правоохранители выяснили, что лидер преступной организации находится на территории Франции, где создал новую ветку группировки. По оперативным данным, они "специализировались" на имущественных и тяжких преступлениях.
В результате сотрудничества с коллегами из Французской Жандармерии благодаря каналам Европола правоохранители установили, что преступная группировка причастна к ряду преступлений на юге Франции. В течение 2023-2024 годов фигуранты незаконно завладели автомобилями, совершили поджог транспортного средства, совершали нападения на граждан или похищение имущества. Среди потерпевших - граждане Франции и Украины.
По согласованию с органами юстиции Французской Республики и при поддержке Европола 2-4 июля на территории Франции и Украины правоохранители провели совместные мероприятия для обезвреживания деятельности группировки.
Во Франции задержали лидера группировки - 43-летнего гражданина Украины и его 44-летнего сообщника. Ранее французские полицейские задержали еще одного участника обособленного подразделения "Залютинских" сразу после угона авто.
Кроме того, полицейские совместно с Офисом генерального прокурора провели следственные действия у лиц, причастных к деятельности "Залютинских" на территории Украины. Изъяты оружие, наркотики, деньги, автомобили, черновые записи и тому подобное.
Сообщается, что задержанным во Франции фигурантам уже избраны меры пресечения в виде ареста.
Проводятся дальнейшие совместные мероприятия для анализа изъятого и сбора доказательной базы для привлечения к ответственности и других фигурантов, резюмируют в ДСР НПУ.