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В Британии официально сменился премьер-министр

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 5 июля 2024, 14:48
В Британии официально сменился премьер-министр
Новый глава британского правительства Кир Стармер и король Чарльз III. ФОТО: Getty Images

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции с королем Чарльзом III в Букингемском дворце.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: Лидер лейбористов провел встречу в Букингемском дворце после того, как Риши Сунак ушел в отставку после худшего в истории результата всеобщих выборов для Консервативной партии.

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Новый глава британского правительства Кир Стармер и король Чарльз III. ФОТО: РА

Стармер стал первым премьер-министром-лейбористом за последние 14 лет и седьмым премьером-лейбористом в истории.

Риши Сунак признал свое поражение незадолго до 5 часов утра в пятницу, а Кир Стармер заявил о победе вскоре после этого. Левоцентристская лейбористская партия получила значительное большинство в 650-местном парламенте.

После встречи с Чарльзом III Кир Стармер направляется на Даунинг-Стрит, откуда он обратится к нации как новый премьер-министр.

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Риши Сунак также уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии, это произойдет позже.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах.

Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.

Темы: Великобритания
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