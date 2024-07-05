В Британии официально сменился премьер-министр
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции с королем Чарльзом III в Букингемском дворце.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News
Детали: Лидер лейбористов провел встречу в Букингемском дворце после того, как Риши Сунак ушел в отставку после худшего в истории результата всеобщих выборов для Консервативной партии.
Стармер стал первым премьер-министром-лейбористом за последние 14 лет и седьмым премьером-лейбористом в истории.
Риши Сунак признал свое поражение незадолго до 5 часов утра в пятницу, а Кир Стармер заявил о победе вскоре после этого. Левоцентристская лейбористская партия получила значительное большинство в 650-местном парламенте.
После встречи с Чарльзом III Кир Стармер направляется на Даунинг-Стрит, откуда он обратится к нации как новый премьер-министр.
Риши Сунак также уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии, это произойдет позже.
Президент Владимир Зеленский уже поздравил Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах.
Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.