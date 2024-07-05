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В ГПСУ предупреждают: с 17 июля военный билет на границе будут проверять у всех мужчин 18 - 60

Валентина РоманенкоПятница, 5 июля 2024, 15:23
В ГПСУ предупреждают: с 17 июля военный билет на границе будут проверять у всех мужчин 18 - 60
фото ГПСУ

С 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы будет касаться всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это может быть как бумажный, так и электронный документ.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "16 июля истекает установленный законом Украины № 3633-IX двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на воинский учет или уточнить свои военно-учетные данные.

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С этим связана и реализация Государственной пограничной службой Украины в полном объеме требований пункта 17 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года.

Учитывая это, начиная с 00.00 17 июля пограничники при пересечении государственной границы Украины на выезд будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы.

В случае отсутствия военно-учетного документа пограничники будут отказывать в пересечении государственной границы на выезд из Украины".

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Детали: По словам Демченко, также основанием отказа в выезде из Украины будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о подаче такого лица в розыск в Национальную полицию. В таких случаях на место будут вызывать сотрудников полиции.

В то же время категории лиц, которым согласно Правилам пересечения границы гражданами Украины разрешен выезд из Украины, в настоящее время не изменились.

Представитель ГПСУ отдельно подчеркнул, что граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют отсрочку от призыва или исключены из воинского учета по состоянию здоровья, имеют право на пересечение границы при наличии информации в военно-учетных документах о получении такой отсрочки (исключение из воинского учета) или справки по форме, определенной в приложении 6 к вышеупомянутому Порядку.

Прямая речь: "Во избежание каких-либо недоразумений при пересечении границы просим граждан учесть эту информацию при планировании поездки".

Темы: мобилизацияПограничная службаВоенное положение
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