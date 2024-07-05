Украина отреагировала на визит Орбана к Путину и назвала принцип, которого следует придерживаться

В МИД Украины прокомментировали визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в пятницу, 5 июля 2024 года, где он провел переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующий комментарий пресс-службы Министерства иностранных дел Украины

Детали: МИД подчеркнул, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной.

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"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве отметили, что единственным реалистичным путем к восстановлению справедливого мира остается "формула мира".

"Как показал первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также и Венгрия, более ста государств и международных организаций разделяют видение мира основанное на уважении к территориальной целостности Украины и Устава ООН", – указывает МИД.

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В ведомстве добавили, что формат Саммита мира является ключевой площадкой для поиска путей восстановления справедливого мира.

"Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита премьер-министра Венгрии в Киев", – отметило министерство иностранных дел.

Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.

Представитель венгерского правительства Берталан Гаваши заявил, что Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии". Его визит в Россию происходит всего через несколько дней после посещения Киева 2 июля.

Орбан не информировал Европейскую комиссию о своих планах посетить Москву и не координировал свои действия с ней.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что визит венгерского премьера происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, а не председательства в Совете ЕС.

Сам Орбан уверял, что у Венгрии нет мандата для того, чтобы вести переговоры о мире между Украиной и РФ.

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