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Орбан после разговора с Путиным "почувствовал" размер разногласий между РФ и Украиной

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПятница, 5 июля 2024, 17:43
Орбан после разговора с Путиным почувствовал размер разногласий между РФ и Украиной
Фото: Getty Images

Венгерский премьер Виктор Орбан рассказал, что после поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

Источник: "Европейская правда", Орбан на пресс-конференции с кремлевским правителем Владимиром Путиным в Москве

Детали: Венгерский премьер сказал, что эта встреча с Путиным является особенной, поскольку "состоялась во время войны".

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"За последние два с половиной года мы поняли, что мы не можем достичь мира без диалога и дипломатических каналов", – сказал он.

По словам Орбана, "Венгрия – одна из немногих", кто может говорить с обеими сторонами войны, которую развязала РФ, и именно поэтому он был в Киеве и именно поэтому он сейчас в Москве.

"Я почувствовал, что позиции очень далеки друг от друга, что нужно сделать много шагов для установления мира, но первый важный шаг к диалогу уже сделан", – добавил венгерский премьер.

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Он также сказал, что хочет продолжать свои "миротворческие" усилия.

Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.

Представитель венгерского правительства Берталан Гаваши заявил, что Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии". Его визит в Россию происходит всего через несколько дней после посещения Киева 2 июля.

Орбан не информировал Европейскую комиссию о своих планах посетить Москву и не координировал свои действия с ней.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что визит венгерского премьера происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, а не председательства в Совете ЕС.

Сам Орбан уверял, что у Венгрии нет мандата для того, чтобы вести переговоры о мире между Украиной и РФ.

Читайте также о том, что стоит за поездкой Орбана в Москву после встречи с Зеленским.

Темы: ОрбанПутин
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