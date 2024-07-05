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Россияне сбросили авиабомбы на Селидово: 5 погибших, 11 раненых

Станислав ПогориловПятница, 5 июля 2024, 22:53
Россияне сбросили авиабомбы на Селидово: 5 погибших, 11 раненых
Фото: Донецкая ОВА

Российские захватчики сбросили на предприятие города Селидово Донецкой области две управляемые авиабомбы, в результате чего по меньшей мере 5 человек из погибли и 8 ранены.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в TelegramДонецкая облпрокуратура

Детали: По его словам, обе бомбы попали на территорию предприятий. Повреждения различной степени получили 15 частных домов, 21 автомобиль, 4 магазина и промышленное здание.

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Филашкин в очередной раз призвал людей своевременно эвакуироваться.

 

Дополнено. В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что Селидово враг обстрелял дважды, первый раз в 15.30. Через час войска оккупантов нанесли повторный удар по населенному пункту. По предварительным данным, враг использовал кассетные боеприпасы и "ФАБ-500". В зоне поражения оказался частный сектор и многоквартирные дома.

Сообщается, что в результате атак оккупантов погибли 5 гражданских. Кроме того, получили ранения различной степени тяжести 4 женщины и 7 мужчин в возрасте от 28 до 71 года. У пострадавших диагностированы ушиб, ожог и осколочные ранения.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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