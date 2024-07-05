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Силы ПВО за пятницу сбили 9 российских ракет на востоке и на юге

Станислав ПогориловПятница, 5 июля 2024, 23:36
Силы ПВО за пятницу сбили 9 российских ракет на востоке и на юге
Фото: Getty Images

Воздушные силы сообщили, что в течение 5 июля силы ПВО сбили на востоке 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 российских войск, а на юге было сбито пять ракет Х-59 и семь разведывательных беспилотников врага.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "В течение дня 5 июля 2024 года противовоздушной обороной востока Украины сбито 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69".

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Детали: Воздушники сообщили, что враг атаковал баллистическими ракетами "Искандер-М" Полтавскую область, а по Харьковщине нанес авиаудары с применением управляемых авиабомб.

Также за 5 июля силы ПВО юга сбили пять управляемых авиационных ракет Х-59, которые враг направил с самолетов тактической авиации и уничтожили семь разведывательных беспилотников, а именно 4 "ZALA", 2 "Supercam" и 1 "Орлан-10".

Темы: ракетный ударПВОвойна
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