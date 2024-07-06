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В РФ говорят об атаке БпЛА и пожаре на двух нефтебазах

Ольга ГлущенкоСуббота, 6 июля 2024, 03:40
В РФ говорят об атаке БпЛА и пожаре на двух нефтебазах
пожар на российской нефтебазе, скриншот видео

В Краснодарском крае РФ заявляют, что якобы украинские беспилотники атаковали три района, в результате чего повреждена вышки сотовой связи и произошли возгорания резервуаров на двух нефтебазах.

Источник: Astra со ссылкой на оперштаб Краснодарского края, пропагандистское издание РФ РИА-Новости

Детали: В сообщениях росСМИ и пабликах сообщается, что Ейский, Ленинградский и Павловский районы Краснодарского края подверглись атаке якобы дронов ВСУ.

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Отмечается, что в Ейске российская ПВО сбила БпЛА, обломками которых незначительно повредили вышку сотовой связи

Кроме того, резервуары для топлива загорелись на нефтебазе в станице Павловской после падения фрагментов БПЛА. То же самое произошло в станице Ленинградской.

Темы: Росcиябеспилотникивойнапожар
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