В РФ говорят об атаке БпЛА и пожаре на двух нефтебазах

В Краснодарском крае РФ заявляют, что якобы украинские беспилотники атаковали три района, в результате чего повреждена вышки сотовой связи и произошли возгорания резервуаров на двух нефтебазах.

Источник: Astra со ссылкой на оперштаб Краснодарского края, пропагандистское издание РФ РИА-Новости

Детали: В сообщениях росСМИ и пабликах сообщается, что Ейский, Ленинградский и Павловский районы Краснодарского края подверглись атаке якобы дронов ВСУ.

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Отмечается, что в Ейске российская ПВО сбила БпЛА, обломками которых незначительно повредили вышку сотовой связи

Кроме того, резервуары для топлива загорелись на нефтебазе в станице Павловской после падения фрагментов БПЛА. То же самое произошло в станице Ленинградской.