Треть всех столкновений на фронте - на Покровском направлении
В течение суток 5 июля произошло 139 боевых столкновений, из них 45 только на Покровском направлении.
Источник: Генштаб
Детали: За сутки агрессор нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов, 55 авиационных ударов (задействовал 72 КАБа), совершил более трех тысяч обстрелов, 105 из них - из реактивных систем залпового огня.
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации, всего произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.
На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки увеличилось до пяти. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские войска помешали 21 атаке оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны Донецкой области и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении Силами обороны отражено семь атак в районах Спирного и Выемки Донецкой области и Белогоровки на Луганщине.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили десять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.
На Торецком направлении агрессор достаточно активен - совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области. Поддерживал свои действия авиаударами.
На Покровском направлении защитники отражали 45 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогресс, Яснобродовка, Новоселовка Первая, Уманское и Нетайлово Донецкой области. Более половины из них агрессор совершил возле Новоалександровки и Новоселовки Первой.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Константиновка, где враг девять раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Времовском направлении противник совершил семь атак в районах Константиновки, Водяного и Макаровки Донецкой области.
На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения. Враг получил жесткий отпор возле Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах на левобережье Днепра. Все пять атак российских захватчиков успеха не имели.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.