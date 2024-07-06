Треть всех столкновений на фронте - на Покровском направлении

В течение суток 5 июля произошло 139 боевых столкновений, из них 45 только на Покровском направлении.

Источник: Генштаб

Детали: За сутки агрессор нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов, 55 авиационных ударов (задействовал 72 КАБа), совершил более трех тысяч обстрелов, 105 из них - из реактивных систем залпового огня.

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На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации, всего произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки увеличилось до пяти. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские войска помешали 21 атаке оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны Донецкой области и в Серебрянском лесу.

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На Северском направлении Силами обороны отражено семь атак в районах Спирного и Выемки Донецкой области и Белогоровки на Луганщине.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили десять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении агрессор достаточно активен - совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области. Поддерживал свои действия авиаударами.

На Покровском направлении защитники отражали 45 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогресс, Яснобродовка, Новоселовка Первая, Уманское и Нетайлово Донецкой области. Более половины из них агрессор совершил возле Новоалександровки и Новоселовки Первой.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Константиновка, где враг девять раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении противник совершил семь атак в районах Константиновки, Водяного и Макаровки Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения. Враг получил жесткий отпор возле Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах на левобережье Днепра. Все пять атак российских захватчиков успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.