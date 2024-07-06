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Разведка Британии: Кремль усиливает слежку за россиянами в Интернете

Андрей Синявский, Роман ПетренкоСуббота, 6 июля 2024, 13:05
Разведка Британии: Кремль усиливает слежку за россиянами в Интернете
фото с открытых источников

Россия усиливает блокировку VPN-сервисов и стремится выключить интернет-телефонию для ограничения доступа граждан к правдивой информации и большей слежки за ними.

Источник: обзор Минобороны Великобритании, "Європейская правда"

Деталі: В ведомстве оценили удаление из российского App Store по требованию "Роскомнадзора" нескольких VPN-приложений из-за того, что они якобы предоставляют доступ к "незаконному контенту".

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"Это почти наверняка имеет целью ограничить доступ российских граждан к независимым российским и международным СМИ, а также упростить спецслужбам возможность слежки за российскими гражданами", – говорится в обзоре.

Отдельно ФСБ требует от операторов связи отключить интернет-телефонию VoIP, объясняя это необходимостью сократить количество случаев мошенничества.

"На самом деле, скорее всего, цель – это расширить возможности российских властей отслеживать и ограничивать коммуникации частных лиц и корпоративных структур", – указывает разведка.

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Минобороны Британии указывает, что эти два мероприятия соответствуют усилиям РФ контролировать внутреннюю среду и ограничивать доступ граждан к информации, которая не совпадает с нарративами Кремля.

Темы: РосcияпропагандаПутин
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