Россия усиливает блокировку VPN-сервисов и стремится выключить интернет-телефонию для ограничения доступа граждан к правдивой информации и большей слежки за ними.

Источник: обзор Минобороны Великобритании, "Європейская правда"

Деталі: В ведомстве оценили удаление из российского App Store по требованию "Роскомнадзора" нескольких VPN-приложений из-за того, что они якобы предоставляют доступ к "незаконному контенту".

Реклама:

"Это почти наверняка имеет целью ограничить доступ российских граждан к независимым российским и международным СМИ, а также упростить спецслужбам возможность слежки за российскими гражданами", – говорится в обзоре.

Отдельно ФСБ требует от операторов связи отключить интернет-телефонию VoIP, объясняя это необходимостью сократить количество случаев мошенничества.

"На самом деле, скорее всего, цель – это расширить возможности российских властей отслеживать и ограничивать коммуникации частных лиц и корпоративных структур", – указывает разведка.

ВИДЕО ДНЯ

Минобороны Британии указывает, что эти два мероприятия соответствуют усилиям РФ контролировать внутреннюю среду и ограничивать доступ граждан к информации, которая не совпадает с нарративами Кремля.