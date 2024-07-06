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В Украину доставили ЗРК Mistral от Эстонии

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 6 июля 2024, 15:58
В Украину доставили ЗРК Mistral от Эстонии
фото: мо эстонии

Украина получила от Эстонии зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты к ним.

Источник: пресс-служба Министерства обороны Эстонии в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: О передаче ЗРК Мистраль Украине в начале июня объявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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"Зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты к ним доставлены в Украину. Давайте и дальше поддерживать борцов за свободу", – говорится в сообщении эстонского Минобороны.

Mistral – это современный зенитно-ракетный комплекс для поражения вертолетов и самолетов, разработанный во Франции. Он доступен как в портативном варианте (ПЗРК), так и для использования на стартовых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов.

Комплекс имеет радиус действия до 6 километров, предназначен для защиты от самолетов и вертолетов, летающих относительно низко.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Эстония передавала Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, артиллерию, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки.

В марте страна объявила о пакете военной помощи Киеву на 20 млн евро.

Ранее в Эстонии заявляли, что у страны практически не осталось на складах оружия и боеприпасов, которые она могла бы передать Украине.

Темы: ПВОЭстония
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