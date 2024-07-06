В Беларусь прибыли военные Китая: создать фундамент для совместной подготовки войск

Китайские военные прибыли в Беларусь для участия в совместных антитеррористических учениях.

Источник: Минобороны Беларуси, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

китайские военные прилетели в Беларусь, фото: "Ваяр"

Детали: Минобороны Беларуси в субботу сообщило, что в страну прибыли военнослужащие армии Китая.

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Дословно Минобороны РБ: "Военнослужащие примут участие в совместной антитеррористической тренировке (учении), которая состоится в период с 8 по 19 июля.

Совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, создать фундамент для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск".

китайские военные в Беларуси, фото: "Ваяр"

Больше деталей: Как сообщает "Беларускі Гаюн", китайский самолет впервые приземлился на военный аэродром "Барановичи".