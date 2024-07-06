Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

На Ровенщине в ДТП погибли 14 человек, среди них ребенок

Катерина ТищенкоСуббота, 6 июля 2024, 21:25
На Ровенщине в ДТП погибли 14 человек, среди них ребенок
ДТП на Ровенщине, фото из Telegram Клименко

В результате столкновения маршрутки с автоцистерной в Ровенской области в субботу погибло 14 человек, среди них 6-летний ребенок, выжила одна женщина.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram, Главное управление ГСЧС в Ровенской области, Офис генпрокурора

 

Прямая речь Клименко: "Ужасное ДТП в Ровенской области. Автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. 14 человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь.

Реклама:

На месте работают спасатели и полицейские. Поисковые работы продолжаются. Следователи документируют событие, будут выяснять обстоятельства ДТП".

Детали: Как сообщили в ГСЧС Ровенской области, ДТП произошло вблизи села Верхов Острожской общины Ровенского района, сообщение к спасателям поступило в 15:45.

 

Дословно ГСЧС: "Спасатели, прибывшие на место увидели, что ДТП произошло с участием грузового автомобиля и маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter сообщением Городище-Ровно-Староконстантинов.

ВИДЕО ДНЯ
 

По предварительной информации, погибло 14 человек".

Обновлено: Позже Офис генпрокурора уточнил, что в результате ДТП на Ровенщине погибли водители обоих транспортных средств, а также 12 пассажиров микроавтобуса, среди которых 6-летний мальчик. За жизнь одной женщины, жительницы города Нетешин Хмельницкой области, борются врачи.

фото: Офис генпрокурора
фото: Офис генпрокурора

Тела всех погибших уже идентифицированы.

 

По данным следствия, 6 июля на дороге "Городище-Ривне-Староконстантинов" вблизи с. Верхов Ривненского района Ривненской области водитель автоцистерны выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с маршруткой "Ривне-Хмельницкий".

 

Под процессуальным руководством Ровенской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели людей (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Темы: ДТПРовенская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоУкраина задержала на Дунае и арестовала иностранное судно, заходившее в оккупированный Крым

Украина стремится провести второй Саммит мира с участием России до выборов в США – Bloomberg

Саммит НАТО согласовал план финансирования обороны Украины на 2025 год

Евро-2024Англия в добавленные минуты одолела Нидерланды и вышла в финал ЧЕ

Экс-главу Верховного суда Князева обнаружили в авто недалеко от границы – источник

Залужный начал работу в должности посла в Великобритании

Все новости...
ДТП
На Николаевщине из-за обломков российской ракеты, которые упали на трассу, произошло ДТП
Три велосипедистки сборной Украины травмированы в результате ДТП
Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский
Последние новости
10:35
Samsung представила олимпийскую версию Galaxy Flip6 для спортсменов Олимпиады-2024
10:35
фотоОппонент Орбана прибыл в Киев и почтил павших защитников Украины
10:18
Евро-2024Полузащитник сборной Нидерландов стал лучшим игроком в игре с Англией по версии SofaScore
10:08
"Это глобальная проблема": ученые впервые обнаружили остатки стекловолокна в моллюсках
10:00
С 11 июля действуют изменения по повышению инвестпривлекательности и поддержанию обороны − НБУ
09:58
Первый сенатор-демократ призвал Байдена сняться с выборов
09:56
Спрос на гибридные автомобили среди украинцев вырос на 49%: что выбирали
09:47
фотоВ Донецкой области за сутки россияне убили двух местных жителей и ранили 1
09:46
видеоЗеленский встретился со спикером Джонсоном и делегацией Сената США
09:31
фотоУкраина задержала на Дунае и арестовала иностранное судно, заходившее в оккупированный Крым
Все новости...
Реклама:
Реклама: