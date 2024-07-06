На Ровенщине в ДТП погибли 14 человек, среди них ребенок

ДТП на Ровенщине, фото из Telegram Клименко

В результате столкновения маршрутки с автоцистерной в Ровенской области в субботу погибло 14 человек, среди них 6-летний ребенок, выжила одна женщина.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram, Главное управление ГСЧС в Ровенской области, Офис генпрокурора

Прямая речь Клименко: "Ужасное ДТП в Ровенской области. Автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. 14 человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь.

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На месте работают спасатели и полицейские. Поисковые работы продолжаются. Следователи документируют событие, будут выяснять обстоятельства ДТП".

Детали: Как сообщили в ГСЧС Ровенской области, ДТП произошло вблизи села Верхов Острожской общины Ровенского района, сообщение к спасателям поступило в 15:45.

Дословно ГСЧС: "Спасатели, прибывшие на место увидели, что ДТП произошло с участием грузового автомобиля и маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter сообщением Городище-Ровно-Староконстантинов.

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По предварительной информации, погибло 14 человек".

Обновлено: Позже Офис генпрокурора уточнил, что в результате ДТП на Ровенщине погибли водители обоих транспортных средств, а также 12 пассажиров микроавтобуса, среди которых 6-летний мальчик. За жизнь одной женщины, жительницы города Нетешин Хмельницкой области, борются врачи.

фото: Офис генпрокурора

Тела всех погибших уже идентифицированы.

По данным следствия, 6 июля на дороге "Городище-Ривне-Староконстантинов" вблизи с. Верхов Ривненского района Ривненской области водитель автоцистерны выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с маршруткой "Ривне-Хмельницкий".

Под процессуальным руководством Ровенской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели людей (ч. 3 ст. 286 УК Украины).