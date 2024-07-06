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Байден: Я тот, кто остановил Путина

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 6 июля 2024, 19:10
Байден: Я тот, кто остановил Путина
Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что именно он является тем, "кто остановил" правителя РФ Владимира Путина.

Источник: Байден в интервью ABC, пишет "Европейская правда"

Детали: Во время интервью Байден назвал поддержку Украины и объединение более 50 союзников вокруг помощи Украине одним из главных достижений времен своего президентства.

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Он также настаивал, что находится в хорошей форме и сможет победить Дональда Трампа на президентских выборах.

На вопрос ведущего, не хотел бы он пройти независимое медицинское обследование, которое включало бы неврологические и когнитивные тесты, Байден ответил, что "каждый день" проходит когнитивный тест.

Прямая речь: "Все, что я делаю. Вы знаете, я не только провожу кампанию, я управляю миром. Пусть это не звучит гиперболизировано, но мы – самая важная нация мира... Я тот, кто объединил НАТО, будущее. Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот, кто остановил Путина".

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Что предшествовало: Также Байден заявил, что не собирается сниматься с выборов на фоне призывов к нему сделать это после провальных дебатов.

Кроме того, он назвал свое неудачное выступление на дебатах с Дональдом Трампом "плохим эпизодом".

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Темы: БайденПутин
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