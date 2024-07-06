Зеленский: Украина работает над новой морской стратегией

Украина работает над новой морской стратегией, которая вскоре будет утверждена Советом нацбезопасности и обороны.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Работаем над новой стратегией для нашего государства на море – Украинской морской стратегией. Вскоре эта стратегия будет утверждена на СНБО – сейчас идет финализация ее пунктов.

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Четко понимаем, что война изменила расстановку сил во всем нашем Черноморском регионе, и российский флот в этой акватории больше никогда не будет доминировать. Мы закрепляем наши интересы, учитываем новые технологические возможности Украины и новые наши отношения с партнерами.

Украина всегда теперь будет таким государством, которое способно защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров".

Детали: Зеленский также поблагодарил воинов, которые обеспечивают удары украинских дронов по территории РФ.

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"Российское государство должно чувствовать ответ на то, что оно делает против нашего государства и людей, и сейчас этот ответ ей очевиден. Украинские дроны – это уже глобальный бренд", – сказал он.