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Россияне убили уже четвертого за день жителя Херсонщины

Катерина ТищенкоСуббота, 6 июля 2024, 22:50
Россияне убили уже четвертого за день жителя Херсонщины
Днепровское в Херсонской области, deepstatemap

В результате обстрела села Днепровское на Херсонщине в субботу вечером погиб местный житель.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Вечером под огнем вражеской артиллерии оказалось село Днепровское Белозерской громады.

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К сожалению, от полученных травм погиб местный житель. Его личность сейчас устанавливается".

Детали: Ранее Прокудин сообщал, что в субботу оккупанты обстреляли Одрадокаменку Бериславского района. Смертельные ранения получил 43-летний мужчина, он погиб на месте.

Что предшествовало: В селе Крещеновка на Херсонщине в субботу в результате вражеского обстрела погибли мужчина и женщина.

Темы: Херсонская областьвойна
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