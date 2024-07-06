Россияне убили уже четвертого за день жителя Херсонщины
Суббота, 6 июля 2024, 22:50
В результате обстрела села Днепровское на Херсонщине в субботу вечером погиб местный житель.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Вечером под огнем вражеской артиллерии оказалось село Днепровское Белозерской громады.
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К сожалению, от полученных травм погиб местный житель. Его личность сейчас устанавливается".
Детали: Ранее Прокудин сообщал, что в субботу оккупанты обстреляли Одрадокаменку Бериславского района. Смертельные ранения получил 43-летний мужчина, он погиб на месте.
Что предшествовало: В селе Крещеновка на Херсонщине в субботу в результате вражеского обстрела погибли мужчина и женщина.