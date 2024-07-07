Россияне вывезли из оккупированной Донетчины очередную партию украинского зерна – сопротивление
Воскресенье, 7 июля 2024, 05:48
По данным национального сопротивления, российские оккупанты вывезли более 80 тысяч тонн украинского зерна нынешнего урожая.
Источник: ЦНС
Дословно: "Более 80 тысяч тонн украинского зерна враг вывез из временно оккупированной Донецкой области. Это уже новая партия урожая зерновых в этом году".
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Детали: В сопротивлении отмечают, что с начала года оккупанты организовали более 15 таких "рейсов" с украинским зерном с ВОТ Украины через порт Мариуполя в Россию.
Дословно: "Кражи украинского хлеба с временно оккупированных территорий Украины происходит под руководством российских военных чиновников и местных коллаборационистов, которые пошли на сотрудничество с врагом".