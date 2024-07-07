В Воронежской области детонирует склад после удара БПЛА

В российской Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар на складе с "взрывоопасными объектами", признали российские власти.

Источник: губернатор Воронежской области Александр Гусев, МО РФ

Детали: По словам губернатора, якобы все БПЛА сбили, но осколки упали на склад "взрывоопасных объектов". Количество беспилотников он не назвал.

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Людей предупредили о возможной эвакуации и уже подготовили автобусы.

Населению рассказывают инструкции об обеспечении безопасности.

У Воронезькій області детонує склад після удару БПЛА https://t.co/9nj0FvTfWi pic.twitter.com/dXBXEIxy9r ВИДЕО ДНЯ July 7, 2024

Тем временем российское МО не сообщает о сбитии БПЛА над этим регионом – там отчитались об одном сбитом летательном аппарате над Белгоодской областью.