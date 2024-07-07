Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В Воронежской области детонирует склад после удара БПЛА

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 июля 2024, 08:45
В Воронежской области детонирует склад после удара БПЛА
фото с соцсетей

В российской Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар на складе с "взрывоопасными объектами", признали российские власти.

Источник: губернатор Воронежской области Александр Гусев, МО РФ

Детали: По словам губернатора, якобы все БПЛА сбили, но осколки упали на склад "взрывоопасных объектов". Количество беспилотников он не назвал.

Реклама:

Людей предупредили о возможной эвакуации и уже подготовили автобусы.

Населению рассказывают инструкции об обеспечении безопасности.

Тем временем российское МО не сообщает о сбитии БПЛА над этим регионом – там отчитались об одном сбитом летательном аппарате над Белгоодской областью.

Темы: Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW

видеоВо время выступления Трампа в Пенсильвании произошла стрельба

В воскресенье Украина будет страдать от жары, в Киевской области до 39°

Bloomberg: Орбан на саммите НАТО выступил против вступления Украины

картаРоссийский "Шахед" пролетел 350 км над Беларусью – Гаюн

Стефанишина: Украину могут пригласить в НАТО в любой момент

Все новости...
Росcия
К потерям России добавилось еще 1150 солдат
Россияне вывезли из оккупированной Донетчины очередную партию украинского зерна – сопротивление
В США обеспокоены визитом Орбана в Москву: Не будет способствовать миру
Последние новости
08:19
Россияне потеряли еще более 1300 воинов и полсотни артсистем
08:16
Евро-2024Сборная Испании — сборная Англии: анонс финала ЧЕ
07:56
51 нобелевский лауреат подписал письмо с призывом прекратить огонь в Украине и в Секторе Газа
07:26
Запорожскую область за сутки атаковали 150 российских БпЛА различной модификации
06:38
ФБР возглавит расследование покушения на Трампа – СМИ
06:10
Враг атаковал Сумскую область НАР, сбрасывал мины
05:08
Во время удара Израиля по главарю ХАМАС погибло по меньшей мере 90 человек на юге Газы – АР
04:22
Трамп сообщил, что получил ранение уха
04:00
Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW
03:18
Байден о стрельбе во время выступления Трампа: В США нет места такому насилию
Все новости...
Реклама:
Реклама: