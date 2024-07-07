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Разведчики уничтожили два военных объекта россиян в Донецкой области

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 июля 2024, 09:29
Разведчики уничтожили два военных объекта россиян в Донецкой области
все фото: гур

В субботу 6 июля разведчики департамента активных действий ГУР во взаимодействии с подразделением аэроразведки 45-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили и нанесли огневое поражение по двум военным объектам России на оккупированной территории Донецкой области.

Источник: ГУР

Детали: В частности, в Дебальцево бойцы ударили по логистическому центру, где захватчики хранили оборудование для танков и боеприпасы.

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В тот же день в Новолуганском сожгли дорогостоящую российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

 

Темы: ГУРДонецкая область
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