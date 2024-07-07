Херсон: от прилетов в центре полностью сгорело кафе
Воскресенье, 7 июля 2024, 10:58
Ночью на 7 июля в Херсоне раздавались взрывы, и бушевал пожар.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Отмечается, что российская армия нанесла удар по центральной части города.
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Власти обнародовали видео с последствиями прилетов.
Дословно: "Каждый херсонец узнает это место. Россияне снова уничтожают то, что было неотъемлемой частью города.
Из-за вражеского обстрела полностью выгорело кафе "Лето".
ВИДЕО ДНЯ
Херсон: від прильотів у центрі вщент згоріло кафеhttps://t.co/81PJDQlZji pic.twitter.com/paa6oCFyfw— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 7, 2024