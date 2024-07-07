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Херсон: от прилетов в центре полностью сгорело кафе

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 июля 2024, 10:58
Херсон: от прилетов в центре полностью сгорело кафе
скриншот

Ночью на 7 июля в Херсоне раздавались взрывы, и бушевал пожар.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Отмечается, что российская армия нанесла удар по центральной части города.

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Власти обнародовали видео с последствиями прилетов.

Дословно: "Каждый херсонец узнает это место. Россияне снова уничтожают то, что было неотъемлемой частью города.

Из-за вражеского обстрела полностью выгорело кафе "Лето".

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Темы: Херсонобстрел
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