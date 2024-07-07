Зеленский в День ВМС в Одессе вручил награды морякам

Президент Владимир Зеленский в воскресенье в День военно-морских сил ВСУ в Одессе отметил военных моряков государственными наградами и почтил память тех, кто отдал свои жизни в боях с российскими оккупантами.

Источник: сайт президента

Детали: Воины почетного караула установили венок с цветами от президента к Стеле памяти павших воинов военно-морских сил в Одесском порту.

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фото ОП

Вместе с Зеленским в церемонии приняли участие: министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Джон Гили, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр обороны Украины Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, начальник Одесской ОВА Олег Кипер, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Зеленский в Одессе также поздравил военных моряков и отметил их государственными наградами.

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Прямая речь президента: "За время этой войны Украина получила совсем другой статус для Черноморского региона – этот регион теперь всегда будет свободным от российского доминирования. Наше государство всегда будет иметь свой флот – современный флот, собственное влияние и четкую стратегию действий, новую Морскую стратегию Украины. Все это было бы невозможным без храбрости и результатов наших украинских морпехов".

Больше деталей: Зеленский наградил орденом "Золотая звезда" Героя Украины младшего сержанта Владислава Андрущенко, который принимал участие в освобождении Макаровки и Старомайорского в Донецкой области.

Отличие главы государства "Крест боевых заслуг" получили: младший сержант Ярослав Козийчук, старший матрос Виталий Кошелюк, капитан Василий Пушкаш.

Президент также отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" II и III степеней, княгини Ольги III степени и Даниила Галицкого. Он вручил почетные награды "За мужество и отвагу" 26-му и 27-му отдельным дивизионам речных катеров Речной флотилии ВМС ВСУ.