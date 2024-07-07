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Новые руководители МИД и Минобороны Нидерландов совершили свой первый визит в Украину

Мария Емец, Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 июля 2024, 20:15
Новые руководители МИД и Минобороны Нидерландов совершили свой первый визит в Украину
министры Нидерландов с президентом Владимиром Зеленским, фото: Рубенс Брекельманс в Х

Главы МИД и Минобороны нового правительства Нидерландов Каспар Вельдкамп и Рубен Брекельманс в воскресенье совершили свой первый зарубежный визит в Украину.

Источник: министры в своих X (Twitter) в конце дня 7 июля, пишет "Европейская правда"

Детали: Министр обороны Рубен Брекельманс опубликовал серию фото из Киева и Одессы. На одном из них гости в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы чествуют погибших украинских защитников под стенами Михайловского Златоверхого собора. 

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Министр иностранных дел Каспар Вельдкамп показал их фото из вагона "Укрзализныци".

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"В первую мою неделю работы в качестве министра обороны я хотел лично подчеркнуть, что правительство Нидерландов продолжает в полной мере поддерживать Украину. Поэтому министр иностранных дел Вельдкамп и я отправились в Украину как можно быстрее. Украина борется и за наши мир и безопасность", - отметил Брекельманс.

Он отметил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась в Одессе.

Учитывая расстояния от западной границы до Киева и между Киевом и Одессой, визит вероятно длился два дня.

Глава МИД отметил, что их визит проходил "в эти выходные".

"Мой первый рабочий визит в качестве министра иностранных дел Нидерландов имел ключевую цель: подчеркнуть нашу непоколебимую поддержку. Это вопрос экзистенциального веса: российская агрессия и разрушительное влияние не знают границ", – рассказал Каспар Вельдкамп.

Он добавил, что в рамках поездки им показывали разрушенную обстрелами ТЭС, и что это подчеркивает важность большей поддержки Украины, в частности усиление ПВО. "Нидерланды делают свой вклад предоставлением F-16 и систем Patriot", – отметил он.

Что предшествовало: 21 июня еще предыдущее правительство Нидерландов под руководством Марка Рютте объявило, что страна совместно с еще одним государством передаст Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

В начале июля объявили, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

Темы: НидерландыОдесса
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