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Во Франции сенсационно выигрывают левые, ультраправые лишь третьи – экзитполл

Мария Емец, Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 июля 2024, 21:16
Во Франции сенсационно выигрывают левые, ультраправые лишь третьи – экзитполл
В Париже на площади Республики вокруг статуи Марианны висит флаг в цветах "Народного фронта" с надписью "7 июля голосуем", фото NurPhoto via Getty Images

Во втором туре выборов во Франции на первом месте оказывается альянс левых сил "Народный фронт", а правопопулистское "Национальное объединение" – на третьем месте.

Источник: прогноз Elabe по заказу BFMTV, RMC и La Tribune Dimanche, пишет "Европейская правда"

Детали: Похожие результаты прогнозирует также Ifop.

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"Национальное объединение" Ле Пен-Жордана Барделлы, которому последние соцопросы прогнозировали первенство и даже абсолютное большинство, может оказаться на третьем месте и получить в парламенте от 115 до 150 мест.

На первом месте оказывается альянс левых сил "Народный фронт", они могут получить в Национальной ассамблее 175-205 мест. Для абсолютного большинства необходимо получить 289 мандатов.

На второй позиции оказался блок пропрезидентских сил "Вместе", им прогнозируют от 150 до 175 мест.

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Прогноз Ifop дает левым от 180 до 215 мест, блоку "Вместе" - 150-180 мест, "Национальному объединению" - от 120 до 150 мандатов.

Лидер "Непокоренной Франции" из альянса левых Жан-Люк Меланшон уже заявил, что президент Эмманюэль Макрон должен пригласить "Новый народный фронт" управлять страной".

Прогнозы являются сенсационными, поскольку последние опросы свидетельствовали, что "Нацобъединение" если и не получит абсолютного большинства, то все же станет партией с наибольшим представительством в парламенте.

В первом туре "Национальное объединение" и их соратники набрали больше всего голосов, со значительным отрывом от пропрезидентского блока.

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Темы: Франциявиборы
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