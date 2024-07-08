Этой ночью страну атаковали несколько групп крылатых ракет

В воскресенье вечером с аэродрома "Оленья" в РФ взлетели 4 самолета стратегической авиации Ту-95. Около 1.30 они совершили пусковые маневры, а около 2.30 в воздушном пространстве страны зафиксировали первые группы ракет.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксирован взлет 4 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ).

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Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – после 01:10".

Детали: В Воздушных силах посоветовали следить за дальнейшими сообщениями и в случае воздушной тревоги направляться в укрытие.

Дополнено: 00.27 воздушники сообщили, что самолеты Ту-95 следуют на пусковые рубежи.

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В 1.33 ВС сообщили о вероятных пусках крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Волгоградской области.

Ориентировочное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины - после 2:00.

В 1.41 ракетная опасность объявлена в восточных областях, из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Воздушные силы ВСУ просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.

В 2.34 первая группа крылатых ракет зафиксирована в Черниговской области. Курс - на юг.

2.36 Направление ракет - Киевщина.

В 2.38 заходит новая группа ракет через Сумскую область.

В 2:41 военные сообщили, что на Черниговщине зафиксированы две группы ракет. Их вектор движения – на Киевщину.

В 2:51 ракеты зашли в воздушное пространство Киевщины.

В 2.52 ракеты двигались в направлении Черкасской области. Жителей Канева военные просят пройти в укрытие.

В 2:54 зафиксированы еще две группы ракет, летящих через Черниговщину в направлении Киевской области.

В 3.04 ПС сообщили, что ракета из Черкасской области сменила курс на Киевщину. Вектор движения - Белая Церковь.

В 3.06 ракета мимо Сквира (Киевщина) в направлении Житомирской области.

В 3:15 военные сообщили о еще одной группе ракет в направлении Житомира и попросили людей оставаться в укрытиях.

В 3:52 Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности.

По словам военных, сохраняется активность вражеской тактической авиации на востоке и юге.

Справочно: Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 могут нести ракеты Х-101 и Х-555.