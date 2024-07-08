Орбан прибыл в Пекин

Виктор Орбан в Китае, фото: Орбан в X

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что прибыл в Пекин.

Источник: Орбан в X

Детали: Он лаконично написал в соцсети "Мирная миссия 3.0" и добавил хэштег Пекин.

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В воскресенье после вояжа к Путину Орбан пообещал больше "неожиданных встреч".

Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.

На пресс-конференции с Путиным Орбан рассказал, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

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