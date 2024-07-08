Орбан прибыл в Пекин
Понедельник, 8 июля 2024, 02:31
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что прибыл в Пекин.
Источник: Орбан в X
Детали: Он лаконично написал в соцсети "Мирная миссия 3.0" и добавил хэштег Пекин.
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Peace mission 3.0 #Beijing pic.twitter.com/DZZFv4qAEH— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 7, 2024
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В воскресенье после вояжа к Путину Орбан пообещал больше "неожиданных встреч".
- Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.
- На пресс-конференции с Путиным Орбан рассказал, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".
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