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Орбан прибыл в Пекин

Алена ИвашкивПонедельник, 8 июля 2024, 02:31
Орбан прибыл в Пекин
Виктор Орбан в Китае, фото: Орбан в X

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что прибыл в Пекин.

Источник: Орбан в X

Детали: Он лаконично написал в соцсети "Мирная миссия 3.0" и добавил хэштег Пекин.

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Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В воскресенье после вояжа к Путину Орбан пообещал больше "неожиданных встреч".
  • Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.
  • На пресс-конференции с Путиным Орбан рассказал, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

Читайте также о том, что стоит за поездкой Орбана в Москву после встречи с Зеленским.

Темы: ОрбанКитай
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