По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ, в воздухе еще могут быть 5 бомбардировщиков Ту-95

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны в связи с тем, что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 и истребитель МиГ-31 К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, карта тревог

Дословно ВС: "Внимание! Зафиксирован взлет 5 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ)".

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Детали: Также сообщается, что РФ подняла в небо МиГ-31К.

Обновлено: В 7:42 тревогу в столице отменили. Через несколько минут сирены перестали выть по всей стране.

Дословно ВС: "Отбой угрозы МиГ-31К. Активность вражеской тактической авиации на востоке и юго-востоке! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!".

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Дополнительной информации о бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-95 Воздушные силы не сообщают.