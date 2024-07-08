В Киеве – череда взрывов, упали обломки ракет: на место направляются медики
В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.
Источник: глава города Виалий Кличко в Telegram, глава КГВА Сергей Попко
Детали: Сначала мэр сообщил, что в пригороде Киева работают силы ПВО, позже - о взрывах в самом Киеве и вызове "скорой".
Прямая речь Кличко: "Вызов медиков в Соломенский район. Бригада едет на место".
Обновлено: Попко сообщил о падении обломков в трех районах: Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно, есть возгорание. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
В 10.54 Кличко сообщил о взрыве в Шевченковском районе.
Предварительные данные КГВА по состоянию на 11 часов:
- в Соломенском районе есть повреждения офисного здания;
- в Голосеевском - обломки упали возле жилого дома;
- в Днепровском горят обломки в жилой застройке.
- в Дарницком районе поврежден частный дом;
- в Деснянском районе возгорание дома.