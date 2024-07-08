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В Киеве – череда взрывов, упали обломки ракет: на место направляются медики

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 июля 2024, 10:46
В Киеве – череда взрывов, упали обломки ракет: на место направляются медики
фото УП

В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Источник: глава города Виалий Кличко в Telegram, глава КГВА Сергей Попко

Детали: Сначала мэр сообщил, что в пригороде Киева работают силы ПВО, позже - о взрывах в самом Киеве и вызове "скорой".

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Прямая речь Кличко: "Вызов медиков в Соломенский район. Бригада едет на место".

Обновлено: Попко сообщил о падении обломков в трех районах: Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно, есть возгорание. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

В 10.54 Кличко сообщил о взрыве в Шевченковском районе.

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Предварительные данные КГВА по состоянию на 11 часов:

- в Соломенском районе есть повреждения офисного здания;

- в Голосеевском - обломки упали возле жилого дома;

- в Днепровском горят обломки в жилой застройке.

- в Дарницком районе поврежден частный дом;

- в Деснянском районе возгорание дома.

Темы: Киевракетный ударвойна
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