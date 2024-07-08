В Киеве был прилет в детскую больницу "Охматдет"

В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть пострадавшие.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram, директор "Охматдета" Владимир Жовнир в комментарии УП

Прямая речь Кличко: "Попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения".

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Детали: По словам Жовнира, был прилет в один из корпусов больницы. Сейчас там организуют эвакуацию и переезд всех, кто был в помещении.

ФОТО: ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНЫЙ В TELEGRAM

По словам другого источника УП, в больнице есть пострадавшие.

Президент Владимир Зеленский, который 8 июля прибыл в Варшаву, написал, что "Охматдет" в Киеве одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе исключительно детская больница.

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Прямая речь Зеленского: "Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди.

Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна сполна ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает".

фото: Богдан КутЕпов, УП

фото: Богдан КутЕпов, УП

фото: Богдан КутЕпов, УП

фото: Богдан КутЕпов, УП

фото: Богдан КутЕпов, УП

Справка: Охматдет в Киеве самая большая детская больница в Украине. Стационар рассчитан на 620 больничных коек, где ежегодно проходят лечение до 18 тысяч детей. В 2020 году открыли вторую очередь нового корпуса больницы.

Напомним:

Утром 8 июля российские оккупанты совершили очередной ракетный удар по территории Украины. Российские террористы выпустили более 40 ракет различных типов.

Сейчас в столице городские власти сообщают о 5 погибших и 9 пострадавших.

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