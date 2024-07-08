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Зеленский об утреннем ударе по Украине: Россия выпустила более 40 ракет разных типов

Станислав ПогориловПонедельник, 8 июля 2024, 11:34
Зеленский об утреннем ударе по Украине: Россия выпустила более 40 ракет разных типов
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский отреагировал на утренний ракетный удар российских войск по Украине, по его словам, РФ запустила более 40 ракет разных типов.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет различных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница".

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Детали: Президент сообщил, что все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей.

 

Зеленский отметил, что весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. "Убийства - это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", - отметил глава государства.

Темы: ракетный ударЗеленскийУкраинавойна
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