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Воздушные силы: РФ использует новую тактику – запускает дроны-разведчики без сигнала GPS

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 июля 2024, 13:55
Воздушные силы: РФ использует новую тактику – запускает дроны-разведчики без сигнала GPS
Юрий Игнат. фото "Новинарні"

Российские военные начали использовать новую тактику - применять разведывательные беспилотники с выключенной навигацией.

Источник: представитель Воздушных ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Враг применяет новые тактические приемы: запускает БПЛА без навигации, без сигнала GPS. И включается этот сигнал непосредственно над объектом, который враг планирует разведать и нанести туда уже удар "Искандером". Таким образом, приходится тоже реагировать на эту ситуацию. Если кто-то думает, что ничего не делается - уже проведено немало разговоров и задачу как-то решить эту проблему поставило высшее руководство".

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Детали: По словам офицера, Силы обороны должны внедрять эффективные средства противодействия разведывательным дронам РФ.

Игнат добавил, что ежедневно до полусотни БПЛА летают по линии фронта, а отдельные виды беспилотников могут попадать и в тыл.

Прямая речь: "Хочу напомнить, у нас "Шахеды" летают до западных границ. Поэтому говорить о том, что "Орлан" залетел нам в тыл, в Полтавскую область, это далеко не впервые случается. Это проблема, которую нужно решать. Сейчас ищут инновационные решения, уже работают по вражеским разведывательным дронам, работают FPV-дронами, работают зенитными дронами, как их называют, и работают довольно успешно. Думаю, что на это надо тоже обратить внимание всем Силам обороны и внедрять такие средства, которые являются относительно дешевыми по сравнению с тем, чтобы тратить ракеты. Ну и ракету надо иметь, а ракеты сегодня выполняют сдерживающую функцию.

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Мы сейчас с вами разговариваем, а десятки БПЛА - 30-40 - по линии фронта летают... Сумщина, Харьковщина, они вообще там круглосуточно проводят воздушную разведку, там где ведутся активные боевые действия. Бывает, что дроны залетают и вглубь территории нашей. Да, есть разные средства противодействия: есть мобильные огневые группы, могут истребительную авиацию применять. Уже и с ЯК-52 есть положительный опыт применения на Юге, также есть и системы РЭБ".

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникивойна
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