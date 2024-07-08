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СБУ установила, какой ракетой Россия ударила по "Охматдету"

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 июля 2024, 14:37
СБУ установила, какой ракетой Россия ударила по Охматдету
фото Богдана Кутепова, УП

Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по этому факту уголовное производство.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По предварительным данным следователей спецслужбы, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.

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На месте трагедии уже нашли соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

 
 
 

Прямая речь главы СБУ Василия Малюка: "Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг ощутил максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия".

Темы: Киевракетный ударСБУ
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