ПВО сбила 30 ракет из 38 запущенных

В понедельник во время комбинированной ракетной атаки противовоздушная оборона сбила 30 ракет из 38 запущенных.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: Около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

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Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет различных типов:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";

13 крылатых ракет Х-101;

14 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатые ракеты Х-22;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

11 крылатых ракет Х-101;

12 крылатых ракет "Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Прямая речь Олещука: "Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца".