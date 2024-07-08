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ПВО сбила 30 ракет из 38 запущенных

Алена ИвашкивПонедельник, 8 июля 2024, 14:59
ПВО сбила 30 ракет из 38 запущенных
фото: Getty Images

В понедельник во время комбинированной ракетной атаки противовоздушная оборона сбила 30 ракет из 38 запущенных.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: Около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

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Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет различных типов: 

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
  • 13 крылатых ракет Х-101;
  • 14 крылатых ракет "Калибр";
  • 2 крылатые ракеты Х-22;
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 11 крылатых ракет Х-101;
  • 12 крылатых ракет "Калибр";
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Прямая речь Олещука: "Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца".

Темы: ПВОракетный ударвойна
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