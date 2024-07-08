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Воздушные силы об особенности удара РФ 8 июля: крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 июля 2024, 16:48
Воздушные силы об особенности удара РФ 8 июля: крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах
прилет российской ракеты по больнице в Киеве. скриншот

Во время нынешнего воздушного удара РФ по Украине вражеские крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, что затрудняет их уничтожение и повышает угрозу последствий от сбивания.

Источник: представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в Facebook

Детали: Игнат резюмировал, что учитывая ночную атаку, 8 июля российские террористы выпустили по украинским городам 44 ракеты различных типов, 33 удалось сбить противовоздушной обороне.

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К сожалению, враг постоянно совершенствует не только разведывательные и ударные БпЛА, но и другие средства воздушного нападения - крылатые и баллистические ракеты, отмечает офицер. Как следствие, их становится труднее обнаруживать и уничтожать. Вражеские ракеты оснащаются дополнительными средствами, в частности радиолокационными и тепловыми ловушками.

Прямая речь: "Во время сегодняшнего удара крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, боевая работа по ним велась иногда на высоте до полусотни метров, что, конечно, тоже может привести к ужасным последствиям на земле. Поэтому не игнорируйте тревогу, особенно, когда точно известно о движении ракет или дронов в вашем направлении. Берегите себя и своих родных!

Отомстим".

Темы: ракетный ударвойнаВоздушные силы ВСУ
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