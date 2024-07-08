Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Массированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 июля 2024, 23:06
Массированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170
Фото - МВД Украины

В результате удара РФ по территории Украины 8 июля погибли 37 человек, ранены 170.

Источник: ГСЧС, президент Украины Владимир Зеленский

Дословно: "Ситуация по обстрелам в результате массированного ракетного удара по территории Украины:

Реклама:

Всего погибли 33 человека: 22 - город Киев; 11 – Днепропетровская область.

Ранены 140 человек: 74 - в столице; 2 – в Киевской области; 64 – Днепропетровской области".

Детали:  Также спасатели сообщают о 19 спасенных лицах: 11 в Киеве и 8 в Днепропетровской области.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено в 23:04: Зеленский сообщил, что по меньшей мере 37 человек погибли, среди них трое детей, и 170 получили ранения, в том числе 13 детей.

Темы: ракетный ударвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW

видеоВо время выступления Трампа в Пенсильвании произошла стрельба

В воскресенье Украина будет страдать от жары, в Киевской области до 39°

Bloomberg: Орбан на саммите НАТО выступил против вступления Украины

картаРоссийский "Шахед" пролетел 350 км над Беларусью – Гаюн

Стефанишина: Украину могут пригласить в НАТО в любой момент

Все новости...
США считают, что атаку на "Охматдет" надо расследовать как военное преступление РФ
Столтенберг осудил массированную ракетную атаку России на Украину
Аварийно-спасательные работы в "Охматдете" будут продолжаться и ночью
Последние новости
08:19
Россияне потеряли еще более 1300 воинов и полсотни артсистем
08:16
Евро-2024Сборная Испании — сборная Англии: анонс финала ЧЕ
07:56
51 нобелевский лауреат подписал письмо с призывом прекратить огонь в Украине и в Секторе Газа
07:26
Запорожскую область за сутки атаковали 150 российских БпЛА различной модификации
06:38
ФБР возглавит расследование покушения на Трампа – СМИ
06:10
Враг атаковал Сумскую область НАР, сбрасывал мины
05:08
Во время удара Израиля по главарю ХАМАС погибло по меньшей мере 90 человек на юге Газы – АР
04:22
Трамп сообщил, что получил ранение уха
04:00
Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW
03:18
Байден о стрельбе во время выступления Трампа: В США нет места такому насилию
Все новости...
Реклама:
Реклама: