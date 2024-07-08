Массированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170

В результате удара РФ по территории Украины 8 июля погибли 37 человек, ранены 170.

Источник: ГСЧС, президент Украины Владимир Зеленский

Дословно: "Ситуация по обстрелам в результате массированного ракетного удара по территории Украины:

Реклама:

Всего погибли 33 человека: 22 - город Киев; 11 – Днепропетровская область.

Ранены 140 человек: 74 - в столице; 2 – в Киевской области; 64 – Днепропетровской области".

Детали: Также спасатели сообщают о 19 спасенных лицах: 11 в Киеве и 8 в Днепропетровской области.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено в 23:04: Зеленский сообщил, что по меньшей мере 37 человек погибли, среди них трое детей, и 170 получили ранения, в том числе 13 детей.