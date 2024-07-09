В Белгороде пожаловались на обстрелы: власти рекомендуют вывозить детей
Вторник, 9 июля 2024, 01:43
В ночь на вторник в Белгороде прозвучало несколько взрывов.
Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, российское пропагандистское издание "РИА Новости", Astra
Детали: По данным российских властей, в Белгороде якобы были повреждены несколько частных домов.
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Кареты скорой помощи стоят по всему городу.
Также известно о работе ПВО над Шебекино Белгородской области.
Гладков, который приехал на место попадания в Белгороде, во время общения с местными жителями заявил, что ситуация с обстрелами не улучшается и призвал отправлять детей в летние лагеря.