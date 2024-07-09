В Белгороде пожаловались на обстрелы: власти рекомендуют вывозить детей

Место попадания в Белгороде, фото из соцсетей

В ночь на вторник в Белгороде прозвучало несколько взрывов.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, российское пропагандистское издание "РИА Новости", Astra

Детали: По данным российских властей, в Белгороде якобы были повреждены несколько частных домов.

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Кареты скорой помощи стоят по всему городу.

фото: Astra

Также известно о работе ПВО над Шебекино Белгородской области.

фото: Astra

Гладков, который приехал на место попадания в Белгороде, во время общения с местными жителями заявил, что ситуация с обстрелами не улучшается и призвал отправлять детей в летние лагеря.