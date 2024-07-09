Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В Белгороде пожаловались на обстрелы: власти рекомендуют вывозить детей

Алена ИвашкивВторник, 9 июля 2024, 01:43
В Белгороде пожаловались на обстрелы: власти рекомендуют вывозить детей
Место попадания в Белгороде, фото из соцсетей

В ночь на вторник в Белгороде прозвучало несколько взрывов.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, российское пропагандистское издание "РИА Новости", Astra

Детали: По данным российских властей, в Белгороде якобы были повреждены несколько частных домов.

Реклама:

Кареты скорой помощи стоят по всему городу.

фото: Astra
фото: Astra

Также известно о работе ПВО над Шебекино Белгородской области.

фото: Astra
фото: Astra

Гладков, который приехал на место попадания в Белгороде, во время общения с местными жителями заявил, что ситуация с обстрелами не улучшается и призвал отправлять детей в летние лагеря.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW

видеоВо время выступления Трампа в Пенсильвании произошла стрельба

В воскресенье Украина будет страдать от жары, в Киевской области до 39°

Bloomberg: Орбан на саммите НАТО выступил против вступления Украины

картаРоссийский "Шахед" пролетел 350 км над Беларусью – Гаюн

Стефанишина: Украину могут пригласить в НАТО в любой момент

Все новости...
Росcия
ВСУ за сутки обезвредили 1 120 оккупантов и сожгли 49 вражеских артсистем
Партизаны устроили диверсию на железной дороге в Ростове-на-Дону
В Волгоградской области России из-за атаки беспилотников загорелась нефтебаза
Последние новости
08:19
Россияне потеряли еще более 1300 воинов и полсотни артсистем
08:16
Евро-2024Сборная Испании — сборная Англии: анонс финала ЧЕ
07:56
51 нобелевский лауреат подписал письмо с призывом прекратить огонь в Украине и в Секторе Газа
07:26
Запорожскую область за сутки атаковали 150 российских БпЛА различной модификации
06:38
ФБР возглавит расследование покушения на Трампа – СМИ
06:10
Враг атаковал Сумскую область НАР, сбрасывал мины
05:08
Во время удара Израиля по главарю ХАМАС погибло по меньшей мере 90 человек на юге Газы – АР
04:22
Трамп сообщил, что получил ранение уха
04:00
Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW
03:18
Байден о стрельбе во время выступления Трампа: В США нет места такому насилию
Все новости...
Реклама:
Реклама: