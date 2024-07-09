США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams

США выделить Польше кредит в размере $2 млрд для закупки оружия: истребителей F-35, зенитно-ракетных комплексов Patriot и танков Abrams.

Источник: заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера на сайте Госдепа

Прямая речь: "Польша является верным союзником США, и это соглашение еще больше укрепит восточный фланг НАТО. Польша осуществляет масштабную программу военной модернизации, в том числе закупает американское оборонное оборудование, такое как самолеты F-35, ракетные системы Patriot и основные боевые танки Abrams.

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Прямые кредиты в рамках программы Foreign Military Financing - это инструмент сотрудничества в сфере безопасности, зарезервированный для некоторых из наших важнейших партнеров в сфере безопасности. Кредитные средства будут способствовать дальнейшей военной модернизации Польши в широком диапазоне сил и средств, что внесет значительный вклад в укрепление обороны и сдерживание восточного фланга НАТО".

Детали: Миллер также сказал, что Польша является лидером в НАТО и сейчас тратит на оборону четыре процента ВВП, что является самым высоким показателем в Альянсе.

Он подчеркнул, что в Польше дислоцируются тысячи военнослужащих США и членов НАТО, в том числе штаб-квартира американского V корпуса в Познани.

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Представитель Госдепа отметил, что правительство США предоставляет до 60 миллионов долларов США в рамках программы "Внешнее военное финансирование" для субсидирования процентной ставки по этому кредиту, что поможет ускорить оборонную модернизацию Польши за счет поддержки срочных закупок оборонных товаров и услуг в США.